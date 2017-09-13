Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda yönetmelik değişiklikleri

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasına, "İhtiyaç halinde Kurum tarafından, 209 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya genel sekreter tarafından bu fıkra kapsamında dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oran dikkate alınır." cümlesi eklendi.

Adalet Bakanlığı yönetmelik değişikliği

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 39'uncu maddesi, "Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak ödemek zorundadırlar." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesine, "Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar." fıkrası eklendi.