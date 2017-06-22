Sağlık Bakanlığı: Analiz sonuçlarına göre besin zehirlenmesi

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı asker 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay, savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Diğer 16 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün 25 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, aralarında yemek şirketinin genel müdürü Ahmet Türkmen, şirketin Manisa sorumlusu V.A.G. ve 4 aşçı tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 17 Haziran'da dağıtılan yemekten sonra çok sayıda asker, istifra ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.