Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a onur ödülü

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'nin hastalık yükü 2003-2013 arasında yüzde 4 azaldı ve tamamen değişti. Bu çok enteresan bir veridir. Hacettepe ve Washington Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalarla bu sonuçlara ulaştık. Dünyanın çok az ülkesinde son 10-15 yılda hastalık yükünün azaldığına şahit oluyoruz. Türkiye'de hastalık yükü azaldı." dedi.

Bu yıl 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türki·ye Mi·lli· Pedi·atri· Derneği·'nce bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'de çocuk sağlığının gelişmesi ve pediatrinin ilerlemesine katkı sağlayan Sağlık Bakanı Akdağ'a, "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülü" takdim edildi.

Bakan Akdağ, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sağlıkla ilgili aklında olan her şeyi çocuk hekimliği ile kazandığını, dünyadaki en güzel işin ise çocuk hekimliği olduğunu belirten Akdağ, doktorluk yaptığı döneme ilişkin anılarını aktardı.

Erzurum'da, demir eksikliği gelişebilecek ve demir eksikliği gelişen çocukları tedavi etmek için ilaç firmalarından 2 bin kutu ilaç bulmaya çalıştığını anlatan Akdağ, "Zor oluyor o günlerde bu. 'Belli bir çocukta demir eksikliğini yeneyim' maksadım bu. Sonra Cenab-ı Hakk Bakanlık vazifesini nasip edince, Türkiye'deki bütün çocuklara, 1 milyon 300 bin çocuğa profilaktik demir preparatı vermeye başlayınca, siyasetin kıymetini daha iyi anladım. Bazıları siyasete biraz yanlış bir gözle bakıyor ama siyaset müthiş bir araç, doğru yerde kullanırsanız, iyi kullanırsanız onunla inanılmaz güzellikler yaparsınız." diye konuştu.

Bakan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'e geldiğimizde sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini gerçekleştirmek zorunda olduğunu görüyoruz.

Çünkü enfeksiyon hastalıklarıyla baş eder hale geldik. Önümüzdeki yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hastalık yükü anlamında çok ağır risklerimiz var. Başta şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı... Büyük bir muvaffakiyet elde ettik ama yeni bir hamle gerekiyor. Bunun için yeni bir döneme giriyoruz."

Törende, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Neyzi, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Bertan, Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Türmen ve Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Özsoylu da "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülleri"ne layık görüldü. AA