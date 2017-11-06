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Sağlık Bakanı lösemili çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Demircan, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta çocukların tedavilerine ilişkin bilgi aldı, hizmetleri yerinde inceledi.

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Sağlık Bakanı lösemili çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.

Türkiye'de lösemi konusunda son yıllarda çok büyük mesafeler katedildiğine dikkati çeken Demircan, "Sadece kemoterapi değil, kemoterapiden sonra en önemli tedavi yöntemi olan kemik iliği nakli noktasında Türkiye arzulanan seviyenin de ötesine geçecek hızda gelişmelerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Demircan, 2015'te Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinde (TÜRKÖK) Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) oluşturacak şekilde donörleri ve hastaları buluşturan bir çalışma başlattıklarını anımsatarak, 2020'ye dönük hedefe neredeyse 2,5 yılda ulaşıldığına işaret etti. Donör sayısında 250 bin olan hedefi 500 bine çıkardıklarına işaret eden Demircan, vatandaşların bu konuda üzerine düşeni yaptığını bildirdi.

Kasım ayının ilk haftasının "Organ Nakli Haftası" olduğunu anımsatan Demircan, organ nakli konusunda halkın bilinç düzeyinin gelişmesi için medyaya da büyük görev düştüğünü belirtti.

Demircan, organ nakli konusunda Türkiye'nin dünyadaki sayılı merkezlerden biri olduğunu, organ nakli konusundaki duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sağlık Bakanı Demircan, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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