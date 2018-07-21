Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Aytekin Kaymakçı'ya yapılan saldırıyı kınadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı'nın uğradığı saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doç.Dr. Aytekin Kaymakçı’ya acil şifalar dileyen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Hayat kurtarmayı kendine gaye edinmiş personelimizin güvenle görevlerine devam etmeleri için gerekli önlemleri artırmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bilimleri Ünv. Ümraniye EA Hastanesi’nde görevli Doç.Dr.Aytekin Kaymakçı’ya yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Hayat kurtarmayı kendine gaye edinmiş personelimizin güvenle görevlerine devam etmeleri için gerekli önlemleri artırmaya devam edeceğiz.