Sağlık Bakanı Demircan'dan Ege depremi sonrası ilk açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Bodrum açıklarındaki deprem sonrası yaralıları ziyaret etti sonrasında açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Demircan, Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin bilgi vererek, "Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok." dedi.