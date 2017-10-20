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Sağlık Bakanı Demircan'dan Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Demircan, eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektörün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Demircandan Baykalın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Demircan, "Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektörün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz." dedi.

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanı Demircan, Eski CHP Genel Başkanı Baykal
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