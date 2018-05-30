Sağlık Bakanı Demircan: Uluslararası kuruluşlar Kudüs konusunda sınıfta kaldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Filistin Sağlık Bakanı Javad Awad’ı ağırladı.

Mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Demircan, özellikle son dönemde Filistin'de yaşanılan sıkıntıların ardından bu ziyaretin önemli olduğuna vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.

"Kudüs, İsrail devlet terörü altında esaret yaşamaktadır"

Bakan Demircan, "Bakanın Türkiye ziyaretlerinden birine TİKA tarafından yapımı tamamlanan Gazze Hastanesi vesile oldu. Üç dinin kutsal saydığı Kudüs, İsrail devlet terörü altında esaret yaşamaktadır. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, mahzun bir halde Selahattin Eyyubilerini beklemektedir. Filistinli kardeşlerimizin verdiği onurlu mücadele hem Kudüs hem de insanlığın haysiyetini kurtarmak içindir. Filistinli kardeşlerimiz çok zor şartlar altında ölüm kalım savaşı vermekte ama bu duruşlarından vazgeçmemektedirler. Tarih bu milletin mücadelesini övgüyle yazacaktır" dedi.

Filistin'in hürriyet mücadelesinin devlet terörüne karşı evrensel barışın önemli bir sembolü olduğunu belirten Demircan, geçtiğimiz günlerde yaşanılan saldırılarda 65 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. İsrail'in yüz kızartıcı insanlık suçlarına karşı ne BM ne de başka uluslararası kuruluşların güçlü bir duruş sergileyemediğini ve sınıfta kaldığını dile getirdi. Demircan, yaralıların tedavisi başta olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA