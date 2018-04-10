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Sağlık Bakanı Demircan: Taksim Hastanesi teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onarımı için hazırlıkların yapıldığını, hastanenin yeni teknik şartlara uygun inşa edileceğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Demircan: Taksim Hastanesi teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının resmi raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Demircan, adli, idari ve teknik soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Resmi raporun birkaç gün içinde kendilerine ulaşacağını ifade eden Demircan, "Hastanenin bakım ve onarımı için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hızlı bir şekilde yeni teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü olduğunu da anımsatarak, polislere görevlerinde başarılar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, taksim eğitim ve araştırma hastanesi
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