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Buradasınız : » » Sağlık Bakanı Demircan Somali'ye gidiyor

Sağlık Bakanı Demircan Somali'ye gidiyor

Sağlık Bakanı Demircan, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının ardından Somalili yetkililere destek olmak için gece Somali'ye gidecek.

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Sağlık Bakanı Demircan Somaliye gidiyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının ardından Somalili yetkililere destek olmak ve tedavi için Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakil koordinasyonunu hızlandırmak üzere gece Somali'ye gidecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Demircan'ın Somali'ye hareketinden önce gündüz saatlerinde askeri uçakla gerek duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve uzman hekim sevkiyatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca, yarın akşam Türkiye'de olması beklenen 50 yaralının tedavisi için çeşitli hastanelerde önlemler alındı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de Somali'deki yaralıların nakli için 16 kişilik ekip görevlendirildi.

Somali'de Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde de saldırıda yaralanan 200 kişinin tedavisi yapılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesine çok sayıda yaralının intikali üzerine personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan iki genel cerrahi, iki ortopedi ve travmatoloji ile iki plastik cerrahi uzmanı hastanede görev yapmak üzere Somali'ye gönderildi.

Sağlık Bakanı Demircan da Somali halkına "geçmiş olsun" dileklerini sunmak ve Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakli konusundaki koordinasyonu hızlandırmak üzere gece başkent Mogadişu'ya hareket edecek.

Etiketler: Sağlık Bakanı Demircan Somali'ye gidiyor
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