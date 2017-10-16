Sağlık Bakanı Demircan Somali'de

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin Somali'ye destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile başkent Mogadişu'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Demircan, Türkiye'nin Somali'deki kanlı saldırıda yaralananlara yardım için çalıştığını ifade etti.

Somali Başbakanı Hayri de "Türkiye'nin Somali'ye sağlık başta olmak üzere tüm alanlarda verdiği desteği unutmayacağız." dedi.

Hayri, Somali halkının yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Türkiye'nin Somali'ye destek olmak ve sürdürülebilir siyasi istikrara kavuşması için hayati bir rol oynadığını" dile getirdi.

Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayan Hayri, "Türkiye, Somali'ye lojistik destek, orduya da askeri eğitim vererek ülkede yeniden güvenliğin tesisi için yapılan çalışmalara katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Hayri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Öte yandan Demircan, Somalili mevkidaşı Fevziye Abikar ve bazı hükümet yetkilileriyle, patlamada yaralanan 200'den fazla kişinin tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Demircan'ın Somali'ye hareketinden önce gündüz saatlerinde askeri uçakla gerek duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve uzman hekim sevkiyatının gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine çok sayıda yaralının intikali üzerine, personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan iki genel cerrahi, iki ortopedi ve travmatoloji ile iki plastik cerrahi uzmanı hastanede görev yapmak üzere Somali'ye gönderilmişti.

Bakan Demircan, başkent Mogadişu'daki saldırıların ardından Somalili yetkililere destek olmak ve tedavi için Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakil koordinasyonunu hızlandırmak üzere Somali'ye gitmişti.