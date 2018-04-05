Sağlık Bakanı Demircan: Bütün hastalar diğer hastanelere sevk edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Demircan, yangına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. O çalışmalar neticelendiğinde açıklamayı yaparız." dedi.

Hastanede radyoaktif iyot bulunduğunu ifade eden Demircan, "Bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı yok. Her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA