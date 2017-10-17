Sağlık Bakanı Demircan, Baykal'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda endişelenecek bir noktada değiliz. Sayın Baykal, inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek, buradaki tedavi neticesinde inşallah sağlığına kavuşacak, bunu umut ediyor, bekliyor ve diliyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne gelerek, Baykal'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Demircan, ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Demircan, Baykal'a dün beyin damarındaki tıkanma nedeniyle hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını, bugün yeni bir müdahalede bulunma zorunluluğunun ortaya çıktığını ve bu müdahalenin halen devam ettiğini bildirdi.

"Şu anda endişelenecek bir noktada değiliz. Sayın Baykal, inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek, buradaki tedavi neticesinde inşallah sağlığına kavuşacak, bunu umut ediyor, bekliyor ve diliyoruz." diyen Demircan, hastane yönetimi tarafından ilerleyen saatlerde detaylı bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Demircan, Baykal'a şifa, ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretinde Bakan Demircan'a, Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş de eşlik etti.