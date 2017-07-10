Sağlık Bakanı Akdağ'dan Van ziyareti

Van ziyareti için gelen Sağlık Bakanı Akdağ, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.

Vali Zorluoğlu'nu ziyaret eden Akdağ, burada yaptığı açıklamada, bütün gün Van'ın sağlığını konuşacaklarını söyledi.

Akdağ, ziyaret sırasında eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile otururken depremi ve deprem sonrasını hatırladığını belirterek, "Birlikte çok uzun süreçlerimiz geçmişti. Hatırladığımızda bir tarafıyla içimizi acıtan bir durum ama şükürler olsun ki birçok ülkenin veremeyeceği hızlı reaksiyon, kaliteli bir hizmeti o günlerde görebilmiştik. Van'ın bazı bölgeleri yeniden kuruldu. Şükürler olsun ki o dönemde bölge eğitim ve araştırma hastanemiz inşa edilmişti. Aksi halde işimiz çok zor olurdu." diye konuştu.

Van'ın sağlık yatırımları açısından şu anda Türkiye'nin en iyi illeri arasına girdiğini vurgulayan Akdağ, hasta odalarında banyo, tuvaletlerin bulunduğu, refakatçilerin rahatlıkla kalabildikleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri her türlü yüksek teknolojiye sahip nitelikli yatak kapasitesinde de kentin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

"Devletin gücü artık tamamen meseleye hakim durumdadır"

Yıllarca büyük mahrumiyetler çeken Van'ın bugün aldığı yatırımlarla bölgenin sağlık merkezi konumunda olduğunu belirten Akdağ, Erciş Devlet Hastanesinin de kısa zamanda tamamlanması için gerekli takibi yaptıklarını aktardı.

Akdağ, Van'ın çevresindeki illere de sağlık hizmeti veren bir il olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun bölge halkı asayişin temin edilmesi, bölücü terör örgütü PKK'nın gücünü kaybetmesi nedeniyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Bunu gittiğim her ilde, bölgede vatandaşlarımızla yaşıyorum. Şükürler olsun bu hususta devletin gücü artık tamamen meseleye hakim durumdadır. Vatandaşlarımız şunu bilmelidir: Biz vatandaşlarımızın huzur içinde daha rahat yaşamaları için mücadele ediyoruz. Buna engel olmaya çalışan kim olursa devletin gücünü karşısında bulacaktır. Bu ülkenin her yerinde böyle olacaktır. Önümüzdeki günlerde sağlık hizmetlerinin Van'da parlayarak gelişeceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Vali Zorluoğlu da Sağlık Bakanı Akdağ'ın başkanlığında sağlık alanındaki tüm meseleleri masaya yatıracaklarını kaydederek, "İlimize sağlık alanına çok önemli yatırımlar yapıldı. Ancak Van ilimiz göç alan göç veren nüfusu yüksek olan bir kent. Bu nedenle sağlık alanında yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Toplantılarda bu konuları ayrıntılı olarak değerlendirerek taleplerimizi iletme imkanı bulacağız." dedi.

Bakan Akdağ, daha sonra Semerkand Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.