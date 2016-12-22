Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.671
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.494

Kapat
Buradasınız : » » Sağlık Bakanı Akdağ: Yaralı 4 askerimizin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Akdağ: Yaralı 4 askerimizin durumu ciddi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 85 askerin ülkeye getirildiğini bildiren Akdağ, "Askerlerimizin 4'ünün sağlık durumu biraz daha ciddi" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Sağlık Bakanı Akdağ: Yaralı 4 askerimizin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Altındağ'daki Başpınar ve Feridun Çelik Aile Sağlığı merkezlerinin açılış töreni sonrasında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerlerin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaralanan askerlerin vakit kaybedilmeden Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Akdağ, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 85 askerimiz, Sağlık Bakanlığı 112 ekipleri ve UMKE'ler tarafından tedavi edilmek üzere ülkeye getirildiler ve şu anda tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

"Askerlerimizin 4'ünün sağlık durumu biraz daha ciddi. İçlerinde ciddiyetini koruyan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullanan Akdağ, süratle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

''Bölgeyi saniye saniye takipteyiz''

"Biraz önce, bölgede çalışan iki doktor arkadaşımla da konuştum. Hakikaten, çok takdire şayan bir davranış içindeler, yorgunluk falan bilmiyorlar. Canları pahasına orada, ülkeleri için hizmet eden, teröre karşı mücadele eden askerlerimiz var. Sağlık çalışanları da bu meseleye katkı vermekten dolayı gerçekten çok iç huzuru içindeler. Bu şekilde, bölgeyi yakından takip ediyoruz.

İhtiyaçlar açısından, Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Gerek taşıyacağımız araçlar açısından, gerek personel gerekse getirilen yaralılarımızın gerekli hastanelere nakli açısından. Bölgedeki hastanelerde rezerv yataklarımız var. İnşallah, bu şekilde fazla yaralımız olmaz ama biz her türlü ihtimale hazırız."

Etiketler: yaralı askerler, terör operasyonları, sağlık bakanı, Recep Akdağ, fırat kalkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  GÜNDEM

GÜNDEM HABERLERİ

Tüm Gündem Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER