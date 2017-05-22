Sağlık Bakanı Akdağ Cenevre'ye gidecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cenevre'de yapılacak "70. Dünya Sağlık Asamblesi"nde üye ülkelerin temsilcilerine hitaben konuşma yapacak, sağlık alanında ilişkileri daha ileri taşımak üzere bakanlar düzeyinde birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülkenin sağlık alanındaki en üst düzey yöneticileri, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sağlık sorunlarını "70. Dünya Sağlık Asamblesi"nde, 22-31 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM binasında tartışacak.

"Sürdürülebilir Kalkınma Çağında Sağlık İçin Daha İyi Sistemlerin Kurulması" temasıyla toplanacak asambleye Türkiye'yi temsilen, Sağlık Bakanı Akdağ başkanlığındaki heyet katılacak.

Dünya Sağlık Örgütünün en üst düzey karar alma organı olan asamblenin genel kurulunda üye ülke temsilcilerine hitap edecek Akdağ, sağlık alanında ilişkileri daha ileri taşımak üzere bakanlar düzeyinde birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Koordinasyon Toplantısı" yapılacak

Bakan Akdağ, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak "Sağlık Sistemi Dönüşümünde İşbirliği: Deneyimin Kıymeti" konulu oturumda, ülkenin "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında elde ettiği başarıları anlatacak.

Asamble süresince yapılacak "Finansal ve Sürdürülebilir İşbirliği ile Sağlık Hizmetleri Gelişiminin Hızlandırılması" ve "Pandemilerde Sürdürülebilir Finansman" konulu panellere Akdağ konuşmacı olarak katılacak.

Asamble sırasında ayrıca Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın başkanlığını yürüteceği "Güçlü Sağlık Güvenliği için Daha Güçlü Sağlık Sistemleri" konulu oturum ile Türkiye'nin öncülüğünde "İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Koordinasyon Toplantısı" düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Akdağ, Cenevre ziyareti kapsamında Lozan Türk Dernekleri temsilcileriyle bir araya gelerek İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları sorunları dinleyecek.