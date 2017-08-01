Şafak operasyonları DEAŞ'ın belkemiğini kırdı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki "şafak" operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin temmuz ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenliğini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Sınır hattında alınan önlemlerle terör örgütü DEAŞ'a geçit vermeyen Türkiye, örgüte karşı etkin mücadele örneği sergiliyor.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Temmuz ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 512 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklandı.

Temmuz ayındaki bazı operasyonlar

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta örgüt ile ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleri uygulanan şahıs tutuklandı.

Van merkezli 9 ilde, terör örgütüne yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" ve 14 yaşındaki Endonezya uyruklu kızın da bulunduğu 12 gözaltına alındı. Adana hücre yapılanması deşifre edilen örgütün, Gaziantep ve Konya'da bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı, DEAŞ'a katılanları ise "Savaş kaybediliyor. Cenneti kazanmanız için sizleri savaştıracağız" diyerek kandırdıkları belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 15 DEAŞ mensubu yakalandı. Adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi ve onunla hareket eden 8 kişi tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eylemi gerçekleştirecek Oğuzhan K. isimli şahıs, kiralamış olduğu araçla kortejin orta kısmından başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alana gelene kadar vatandaşları ezerek gelmeyi, akabinde oluşan panik ortamından yararlanıp araçtan inerek silahla Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacağı, bu yönde eylem planı yaptığı ancak silah temin edemediği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 DEAŞ mensubu tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul'da örgüte yönelik operasyonda, 22'si yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında polisler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen yaralı polislerden birinin kaskına mermi isabet ettiği belirlendi. Evdeki aramalarda incelemede, 3 kilogram TNT patlayıcı ile canlı bomba yeleği bulundu, 18 kişi gözaltına alındı. Villadaki 4 kiloluk TNT patlayıcıyı fünyeyle birleştirmelerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirilen teröristlerin, bu patlayıcıyla 15 Temmuz'da eylem yapmayı planladıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Mersin'deki 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da örgüte yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, sınır bölgesinde de bir zanlı yakalandı.

Terör örgütüne 29 ilde şafak operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünce 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 233 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütüne yönelik operasyonda 15 Temmuz'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Malatya'da ise gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Van merkezli 9 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Aydın'da örgüte yönelik operasyonda 2 kız kardeş tutuklandı.

Adana'da, Konya'da ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa'da ise gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te gözaltına alınan DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi 5 teröristle birlikte hareket ettiği belirlenen ve Gaziantep'te yakalanan kişi tutuklandı.

DEAŞ mensuplarının yargılanma süreci

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken örgüt üyeleri Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ elemanlarının sınırdan yasa dışı geçişlerini sağladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, bazılarının telefonlarında Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un telefon numarasının kayıtlı olduğu belirlenen 6 tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Uygurca bilen tercüman olmadığı için savunması alınamayan sanık Ahti Şam Hussain ile ilgili, iddianamede, telefonunda Reina eğlence merkezine yapılan saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un telefon numarasının "Esin" diye kayıtlı olduğu bilgisine yer verildi.

Hussain'in, "Reina saldırısını gerçekleştiren şüpheliyle telefonla görüşmedim. Kullandığım telefonu ve hattını İstanbul'da kaldığım bir misafirhanede Pakistanlı birisinden satın aldım. Reina saldırısını gerçekleştiren kişiyi tanımıyorum." dediği belirtildi.

Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği,10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 34 kişinin ölümüne 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Ankara Tren Garı'ndaki saldırının da şüphelisi, tutuklu Şahin'in bir sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır olarak ifadesinin alınmasına karar verdi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 60'ı tutuklu 110 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.