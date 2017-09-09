Sabuncubeli Tüneli'nde ışık göründü

Başbakan Binali Yıldırım, "35 İzmir 35 Proje" vaadi içinde yer alan Sabuncubeli Tüneli'nin iki ucunu birleştirecek son duvarı, törenle yıktı.

Manisa'nın kurtuluşu olan 8 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'e bağlayan gece yarısı gerçekleşen törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Başbakan Binali Yıldırım'ı Türk Bayrağı ile karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Evliya Çelebi'nin "Korkunç Sabuncubeli" olarak bahsettiği 580 metre rakımlı geçidin, tünel ile 15 dakikada aşılacağını, ayrıca sürücülerin 14 tehlikeli virajdan kurtulacağını söyledi.

"40 bin araç geçiyor"

Başbakan Yıldırım, "Eylül 2011'de başladık, 2018 1 Temmuz'da bütünüyle tamamlanacak. Yaklaşık 40 bin araç geçiyor, can kaybı kazalar azalacak, fazladan yakıt tüketimi ortadan kalkmış olacak."

Sabuncubeli Tüneli, her biri 4 bin 70 metre uzunluğundaki 2 tüp geçitten oluşacak.

10 ay sonra tamamlanacak tünel, bağlantı yollarıyla birlikte 6 bin 600 metre uzunluğunda olacak.

500 milyon liraya mal olması beklenen Sabuncubeli Tüneli, İzmir ile Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek.