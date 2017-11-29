Sabiha Gökçen işgal davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 14. duruşmasında karar açıklandı.

Oybirliğiyle karar veren İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eski yüzbaşı Emre Eryüz, eski üsteğmenler Uğurcan Bekhan, Mehmet Ali Akyan ve Cemil Esen ile astsubaylar Sadullah Gökçe, Erkan Taşdemir, Sinan Torunoğlu ve Recep Özkan'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuklu yargılanan 20 eski uzman erbaş için de aynı suçtan müebbet hapis cezasına hükmetti.

TRT Haber