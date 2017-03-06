Saat 03.00'da planlanan darbe neden erkene alındı?



15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı’ndaki darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar çıkıyor.

O akşam Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Karargah'ta yaptığı görüşme, darbe girişiminin erkene alınmasındaki en önemli etken olarak gösterildi.

Hain planının 03.00'da planmasına rağmen neden erkene çekildiğinin cevabı da 15 Temmuz ana iddianamesinin satır aralarından anlaşılıyor.

O gece karargaha gelen Fidan'ın Akar ile yaptığı görüşme tüm planı alt üst etti. Karargah'ta Personel Başkanı olarak görev yapan Korgeneral İlhan Talu , Fidan- Akar görüşmesini gördü ve düğmeye erken bastı Darbe girişimini öne çeken İlhan Talu ertesi gün saat 18.30'da gözaltına alındı. Ama bundan tam bir saat önce son bir hamle yaptı. Korgeneral İbrahim Yılmaz’ı 2'nci Ordu Komutanlığı’na atadı. Yılmaz da , kalkışmanın ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edildi..

İddianamede dikkat çeken bir başka detay da darbeci Baki Kavun ile ilgiliydi. Kavun'un girişim başarısız olunca nasıl masum rolü oynadığı da fotoğraflarla belgelendi.

Saatler 03.55'i gösterirken elleri kelepçeli olarak götürülen Tümgeneral Baki Kavun, oysa 13.32'de yine karargah koridorlarında elini kolunu sallayarak dolaştığı görülüyor.

Savcılık iddianamede, Baki Kavun'un kendini mağdur gibi göstermek için kelepçelettiğine de işaret etti. Yani FETÖ'cü sözde generalin oyunu "iki fotoğraf arasında çelişkiyle" gün yüzüne çıktı.



