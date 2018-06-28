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Saadet Partisi’nin koltuk sayısı 2’ye düştü

CHP listelerinden Milletvekili Genel Seçimi’ne giren Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı, yurt dışı oylarının dağıtılmasının ardından 2’ye düştü.

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Saadet Partisinin koltuk sayısı 2ye düştü

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 24 Haziran’da sandığa gitti.

Seçimlere CHP ve İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı çatısı altında giren Saadet Partisi, ilk gelen bilgilere 3 milletvekili kazandı.

Yurt dışından gelen oyların dağıtılmasının ardından Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı 2’ye düştü.

CHP listelerinden İstanbul 1. Bölge 11. sıradan aday olan Hüseyin Emre Bağce’nin milletvekilliği sevinci kısa sürdü.

“Yurt dışı seçmenimiz ‘Meclis olmaz’ dedi”

Haberi Twitter hesabından duyuran Bağce, “Yurt dışı seçmenimiz ‘Meclis olmaz’ dedi, sanırım bilimsel çalışma yapmamı daha uygun gördü. Şimdi akademiye dönüş vakti” dedi.

 


 

Konya 2. Sıra adayı Abdulkadir Karaduman ve İstanbul 3. Bölge 9. Sıra adayı Nazır Cihangir, CHP çatısı altında Meclis’e girecek.

Kaynak: TRT Haber

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