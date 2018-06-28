Saadet Partisi’nin koltuk sayısı 2’ye düştü

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 24 Haziran’da sandığa gitti.

Seçimlere CHP ve İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı çatısı altında giren Saadet Partisi, ilk gelen bilgilere 3 milletvekili kazandı.

Yurt dışından gelen oyların dağıtılmasının ardından Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı 2’ye düştü.

CHP listelerinden İstanbul 1. Bölge 11. sıradan aday olan Hüseyin Emre Bağce’nin milletvekilliği sevinci kısa sürdü.

“Yurt dışı seçmenimiz ‘Meclis olmaz’ dedi”

Haberi Twitter hesabından duyuran Bağce, “Yurt dışı seçmenimiz ‘Meclis olmaz’ dedi, sanırım bilimsel çalışma yapmamı daha uygun gördü. Şimdi akademiye dönüş vakti” dedi.

Seçim vesilesiyle farklı görüşlerde değerli insanlarla tanıştık.

Nice hatıralar biriktirdik.

Yurtdışı seçmenimiz "Meclis olmaz" dedi, sanırım bilimsel çalışma yapmamı daha uygun gördü.

Şimdi akademiye dönüş vakti.

Dileğim ülkemde hep insanlık ve demokrasi kazansın.

Dostlukla..