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Buradasınız : » » Saadet Partisi'nin adayı belli oldu

Saadet Partisi'nin adayı belli oldu

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.

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Saadet Partisinin adayı belli oldu

Seçim takvimi işlemeye başladı. Seçmen 24 Haziran'da sandık başında olacak hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçimlerinde tercihini yapacak.

Saadet Partisi, 100 bin seçmenin imzasıyla seçilecek cumhurbaşkanı adayının ismini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

Siyasi partiler 1-5 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmek zorunda. 100 bin imza toplayarak aday olmak isteyenler 4 - 9 Mayıs tarihleri arasında kurula başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. Seçmen listeleri 2-12 Mayıs tarihleri arasında muhtarlıklarda askıda olacak.

 Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi
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