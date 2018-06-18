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Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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Saadet Partisinden istifa edip AK Partiye katıldılar

Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş de, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyleyerek istifa etmişti.

Zeki Begiş, yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağım." açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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