Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu Trabzon'da halka hitap etti

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'da partisince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi.

Karamollaoğlu, "Bir seçime gidiyoruz, yüze yüze kuyruğuna geldik. Önümüzdeki pazar artık herkes bugüne kadar edindiği intibalarla sandık başına gidecek, oyunu kullanacak, hem Cumhurbaşkanlığında kim bu ülkeyi 5 yıl yönetecek onun kararını verecek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde hangi partiler kendisini temsil edecek bunun da kararını verecek. İki seçim de önemli. " diye konuştu.

"İnşallah Saadet Partisi sandıktan en başarılı parti olarak çıkacak"

Seçimlere girerken bazı hususlara önem verdiklerini dile getiren Karamollaoğlu, en çok önem verdikleri konunun ülkedeki kutuplaşma olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, vatandaşlara "Bazen soruyorlar, 'İktidara geldin, yetki sana verildi, ilk yapacağın iş ne? diye." ifadesini kullanarak, "Bana oy vermeyenleri de kucaklayacak bir tavır sergilemek. Bizi bu değerler biz yapar." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, yapacaklarını anlatarak, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Hem hayvancılıkta hem ziraatta hem sanayide hem madencilikte laf üretmeyeceğiz, iş yapacağız." dedi.

Kaynak: AA