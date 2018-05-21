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Saadet Partisi aday listesini YSK'ya verdi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

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Saadet Partisi aday listesini YSKya verdi

Siyasi partilerde milletvekili aday seçme sürecinde sona gelindi.

Partiler 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ediyor.

MHP ve CHP'den sonra adaylarını kesinleştiren bir diğer parti de Saadet Partisi oldu. 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

Partiler milletvekillerini 24 Mayıs'ta halka tanıtacak..Aynı gün liderler, partilerinin seçim beyannamesini de açıklayacak. 

Listelerin bugün saat 17'ye kadar YSK'ya verilmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçimler, Saadet Partisi, 24 Haziran
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