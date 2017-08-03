'Rüzgar enerjisi ihalesi ile bir dünya rekoru kırıldı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeka ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti" dedi.

İhaleyi Alman şirketinin kazandığını belirten Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü;

"İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

İhalenin Türk-Alman ilişkilerine olumlu katkı yapacağını belirten Albayrak, "İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, inşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz" dedi.