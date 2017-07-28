  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Rusya'dan ABD'ye rest

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.

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Rusyadan ABDye rest

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'den Rusya'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve Moskova'daki bazı diplomatik mülklerin kullanılmamasını istediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya yönelik uygulanması beklenen yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesi istendi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından kullanılan depoların ve Serebriyani Bor semtinde yer alan yazlık evin de kullanılmamasının istendiği belirtilen açıklamada, ABD tarafından Rus diplomatlara yönelik yeni adımlar atılması halinde mütekabiliyet gereği karşı adımlar atılacağı da vurgulandı.

ABD Senatosu, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini dün onaylamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ABD'yi, yaptırımları kullanarak jeopolitik ve ekonomik avantaj elde etmekle suçlayarak, "Yeni olası yaptırımlara karşı cevabımızı, Washington'un değerlendirdiği tasarının son haline göre vereceğiz. Yaptırımlara karşı sabırlı davranıyoruz, ancak bu kabalığa karşı cevap vermek zorunda kalacağımız zaman yaklaşıyor." ifadelerini kullanmıştı. AA

Etiketler: rusya, Moskova, abd
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