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Buradasınız : » » Rusya'da yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Rusya'da yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Moskova yakınlarında 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçağın enkazına Ramenskiy bölgesinde ulaşıldı. Kazada kurtulan olmadı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'ndan 65 yolcu ve 6 mürettebatla havalanan Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı kalkıştan iki dakika sonra radardan kayboldu.

Yerel saatle 18.35'te Orenburg Orsk'a ulaşması beklenen uçak Moskova yakınlarında düştü.

Arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Saratov Havayolları'na ait uçağın düştüğü yer tespit edildi.

Enkaz, Moskova'nın dışındaki Ramenskiy bölgesindeydi. Geniş bir alana yayılan enkaza ait bazı parçalar, kalkış noktasından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulundu. Kaza yerinde ulaşılan cesetler de vardı. 

Soruşturma başlatıldı

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov olay yerine gitti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düşen uçaktan kurtulan yok

Sokolov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda, kazadan kurtulan bulunmadığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Kaza nedeniyle hayatını kaybeden 65 yolcu ve 6 mürettebatın kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını belirten Sokolov, “Bazı yolcuların kimlik tespiti, kazanın şiddeti nedeniyle uzun sürebilir. Hayatını kaybedenlerin akrabalarından biyolojik verilere ihtiyacımız olacak.” dedi.

Öte yandan, uçağın kara kutusu kısa sürede bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazanın soruşturulması için özel bir araştırma komitesi kurulması talimatı verdi.

Putin'den taziye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a taziye

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: uçak kazası, rusya, an-148
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