Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'ndan 65 yolcu ve 6 mürettebatla havalanan Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı kalkıştan iki dakika sonra radardan kayboldu. Yerel saatle 18.35'te Orenburg Orsk'a ulaşması beklenen uçağın Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesine düştüğü belirlendi.
Çok sayıda kurtarma ekibinin ve ambulansın kaza bölgesine sevk edildiği belirtildi.
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un bölgeye gittiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Reuters