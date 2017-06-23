  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Rusya, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerini 6 füzeyle vurdu.

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Rusya, Suriyedeki DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya, Akdeniz'den Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerini füzelerle vurdu.

Moskova yönetimi Hama'ya yapılan operasyon öncesinde Türkiye'nin bilgilendirildiğini açıkladı.

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Rus donanması, Akdeniz'deki iki savaş gemisi ile bir denizaltından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 güdümlü füze fırlattı.

Saldırı sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın Hama'nın Akerbat kasabasındaki kontrol noktaları ve mühimmat depoları vuruldu.

Ardından Rus savaş uçakları da bölgedeki DEAŞ unsurlarına operasyon düzenledi.

Rusya, Türkiye ve İsrail'e operasyonla ilgili önceden bilgi verildiğini de duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki kuşatmadan kaçan güçlerini Hama'ya kaydırdığı yönünde haberler geliyordu. 

Etiketler: rusya, suriye, DEAŞ
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