'Rusya ile tarım ürünlerinde istediğimiz sonucu alamadık'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya arasında milli para kullanımına yönelik her iki ülke devlet başkanının talimatı olduğunu anımsatarak, "Ekonomi bakanları olarak da görüştük, merkez bankalarımızı bir araya getirdik. Swap (döviz takası) Anlaşması'nda da son noktaya gelindiğini tahmin ediyorum, belki bu gidişimizde tamamen bitirebiliriz." dedi.

Bakan Zeybekci, ekonomi gündemi, yurt içi ve dışında yaşanan olaylar ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik referandum çalışmalarına ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kararının döviz kuruna etkilerini sorması üzerine Zeybekci, Fed'in faiz söylemlerine rağmen son 4 yılda çok düşük faiz artışına gittiğine işaret etti. Zeybekci, Türkiye'nin AB ile önemli ticari ilişkileri bulunduğunu hatırlatarak, AB Merkez Bankasının faiz karar ve söylemlerinin, Türkiye açısından Fed'in karar ve söylemlerinden daha etkili olacağını söyledi.

Yeni yönetim sonrası Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir soruya karşılık Zeybekci, yeni atanan Ticaret Bakanına bu hafta tebrik mektubu gönderdiğini ve bir an önce görüşmek istediğini ilettiğini belirtti. Ekonomi anlamında Amerikan-Türk ilişkilerinde artış ivmesi yakalayan ilişkilerin gelecek dönemde sürmesini istediklerini ifade eden Zeybekci, orada bugüne kadar pek tasvip etmedikleri uygulamalar olduğunu, ABD'nin Türk ihraç ürünlerine antidamping soruşturmaları ve tarife dışı engellemeler yaptığını ancak bunlara karşı önlemler aldıklarını söyledi. Zeybekci, bunlara rağmen ABD ile dış ticaretin arttığına dikkati çekti.

Rusya'ya gerçekleştirilecek ziyarette milli para kullanımına yönelik anlaşmanın gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya karşılık Zeybekci, "Milli paralarla ilgili her iki ülke devlet başkanının talimatı var. Ekonomi bakanları olarak da görüştük, merkez bankalarımızı bir araya getirdik. Swap Anlaşması'nda da son noktaya gelindiğini tahmin ediyorum, belki bu gidişimizde tamamen bitirebiliriz." yanıtını verdi.

Tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Rusya ile normalleşme adımlarının etkili olmasını beklediklerini kaydeden Zeybekci, "Maalesef Rusya tarafında, siyasi iradenin 'bunu bir an önce normalleştirelim' söylemlerinin tam tersine bir ayak sürüme olduğunu görüyoruz. Tarım ürünlerinde bizim istediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Bugüne kadar da bu konuda yaklaşımımız hep bir an önce düzelmesiyle ilgili sabırlı yaklaşımdı. Bu gittiğimizdeki konuşmamız biraz farklı olacak. Türkiye olarak biz 1,7 milyar dolara yakın tarım ürünü ihraç ediyoruz. Rusya'nın buğday ihracatı içinde ikinci sıradayız. Ayçiçeği ve yağında Rusya ihracatının bir numarasıyız, bunları da unutmamak lazım ama o noktaya gelmek istemiyoruz." diye konuştu.

"Tepkinizi dostum olarak görmek istiyorum"

Zeybekci, kendisine yönelik olumsuz yazı nedeniyle Alman Bild gazetesine dava açtığını belirterek, Alman hükümetine de "Hep beraber uyanık olalım, ilişkilerimizin bozulması için planlı ve provokatif bir hareket görüyoruz. Aklıselime davet ediyoruz. Onlara da diyoruz ki 'buna karşı tepkinizi dostum olarak görmek istiyorum." mesajı gönderdi.

Milli paranın kullanılmasına yönelik çalışmalar konusunda da Zeybekci, ilk etapta Güney Kore, Balkan ülkeleri, İran, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu 15 ülkeyle milli para kullanımının öngörüldüğünü dile getirdi. Zeybekci, Türkiye sınırındaki Nahçıvan'da TL'nin öz paraları gibi kullanılabildiğini ancak öncelikli hedefin Rusya ve İran ile milli para kullanımını başlatmak olduğunu vurguladı.

Zeybekci, "Almanya ile milli para diyeceğim ama Mark yok artık. Bizde TL orada avro var." dedi.