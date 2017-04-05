  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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'Rusya ile pasaportsuz seyahat için süreci başlatmak istiyoruz'

Çavuşoğlu, Rusya ile pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci başlatmak istediklerini belirterek, "Rusların kimlikle gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.

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Rusya ile pasaportsuz seyahat için süreci başlatmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OSB Otel'de Antalyalı sanayicilerle bir araya geldi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, devletin bir taraftan sanayicilere, işletmelere çeşitli destekler verdiğini, diğer taraftan üretimin artması için ayrıca destekleri bulunduğunu söyledi. Sanayi üretiminin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, sektörün nereden nereye kaydığını iyi gözetmek ve teşvikleri artırmak gerektiğini vurguladı.

"AB ile bir yol haritası belirledik"

İhracatçıların daha rahat hareket edebilmeleri için vize serbestliği için başta AB ile olmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "AB ile bir yol haritası belirledik, ufak tefek detaylar kaldı. Ne kadar samimi olduklarını göreceğiz." diye konuştu. Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğini, bunu da önümüzdeki dönem yapmayı planladıklarını bildirdi.

Diğer ülkelerle de ticareti geliştirebilmek için serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başladığını, bunu da artık somut bir noktaya getirmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçilerden beklentilerinin sadece siyasi ve diplomasi alanında değil, bir ticaret ve turizm müşaviri gibi de çalışmaları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yurt dışında ticaret müşavirliklerinin eksik olduğu ülkelerde de bu eksikliğin giderilmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Rusya ile pasaportsuz seyahat

Antalya'da turizmin daha da geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini, fakat geçen yıl gerek terör olayları gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse Rusya krizi nedeniyle yabancı turist sayısında bir azalma olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya ile krizi atlattık, Ukrayna ile kimlikle seyahat edebilmenin önü açıldı. Şimdi Rusya ile de pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci başlatmak istiyoruz. En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi. AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, antalya, Rusya ile pasaportsuz seyahat
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