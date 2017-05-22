Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada "Bu yıl, Gürcistan ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 25. yıl dönümü. O tarihten bu tarafa Gürcistan ile ulaştırmadan enerjiye, kültürden eğitime, her alanda iş birliğimizi ileri seviyeye taşıyarak, ileri stratejik ortaklık düzeyine ulaştırdık. Serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız." dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir"

Başbakan Yıldırım, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

"Rusya ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık"

Yıldırım, "Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Dmitri Medvedev ile bir araya geldik. İkili konuları gözden geçirdik ve uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Attığımız bu adıma göre, normalleşmeye esas birçok kısıtlama tamamen kaldırılmış durumda. Neler oldu? Müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik, seyahat acentası, turizm işletmeciliği-otelcilik, kamu ihaleleri, ağaç işleme olmak üzere 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasak, kısıtlamalar mayıs ayı içerisinde kaldırılma kararı alınmıştır." dedi.

'Domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var'

Binali Yıldırım, "Domates, bu ilişkilerin (Türkiye-Rusya) sembolüne dönüştü. Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama bu ortak bildiride, burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Yani mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tabii, tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli girişimler, gayretler devam edecek. Tabiatıyla Rusya da kendi tarım sektörünü, kendi üretim imkanlarını da kollamak, gözetmek ihtiyacı duyuyor. Buna da biz saygı gösteriyoruz." diye konuştu.