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Rusya ile İran arasında Astana gerginliği

Tahran, Moskova'nın, ABD'ye yaptığı Astana davetine karşı olduğunu duyurdu.

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Rusya ile İran arasında Astana gerginliği

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 23 Ocak'ta yapılacak Suriye müzakerelerinde bulunmasını istemiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Washington yönetiminin masada bulunmasına karşı olduklarını açıkladı.

Zarif, "Biz onları davet etmedik ve orada olmalarına da karşıyız" dedi.

Suriye barış görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 23 Ocak'ta başlayacak.

Astana'daki görüşmeler, Türkiye ve Rusya'nın öncülülüğünde, Suriye'de, 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesten sonra, barış yolunda atılacak ikinci adım olarak nitelendiriliyor.

Görüşmelerde, Esed güçleri ile muhalifler arasında uzlaşma sağlanması amaçlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ni de Astana'ya davet etmiş ve Trump yönetimiyle ilk temasın burada gerçekleşebileceğini belirtmişti. 

Etiketler: iran, abd, rusya, astana gerginliği
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