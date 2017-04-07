Rusya, hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye operasyonunun ardından, Rusya'dan hamleler peşpeşe geliyor
Rusya, Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki Şaryat hava üssünü vurması "düşüncesizce" olarak nitelendirildi.
Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.
Söz konusu anlaşma, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla imzalanmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan operasyonuna ilişkin iddialarda da bulundu.
Açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye saldırısının İdlib'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı öncesinde planladığı çok açık” ifadeleri kullanıldı.