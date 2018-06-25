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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğanı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Bölgesel konularda işbirliğinin önemi vurgulandı

Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti.

İki liderin, Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda da iş birliği yapmalarının önemini de vurguladı. 

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tebrik
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