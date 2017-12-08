Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'ya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak pazartesi günü Ankara'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 11 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Kudüs ve Suriye konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

''Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.

Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki

durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, dün de Kudüs'teki gelişmeler hakkında telefonda görüşmüştü.