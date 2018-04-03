Rusya Devlet Başkanı Putin Külliye'de resmi törenle karşılandı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.

Külliye'de resmi törenle karşılandı

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, baş başa görüşecek.

Rozet ayrıntısı

Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların yakalarına taktıkları "Akkuyu Nükleer Santrali" logosu dikkat çekti.