  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.563
    EURO 4.204
  • BIST 102651.1
    ALTIN 147.195
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Devlet Başkanı Putin Ankarada

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Putin'i resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER