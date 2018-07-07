Rusya Başbakanı Medvedev Türkiye'ye geliyor

Yeni sisteme geçiş töreni 9 Temmuz'da yapılacak. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rus heyetiyle birlikte törene katılacak.
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