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Rusya Başbakanı Medvedev Türkiye'ye geliyor

Yeni sisteme geçiş töreni 9 Temmuz'da yapılacak. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rus heyetiyle birlikte törene katılacak.

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Rusya Başbakanı Medvedev Türkiyeye geliyor

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