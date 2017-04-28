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Rus mürettebat ülkelerine döndü

İstanbul Boğazı açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisindeki mürettebat, kurtarılmalarının ardından özel uçakla ülkelerine döndü.

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Rus mürettebat ülkelerine döndü

İstanbul Boğazı açıklarında canlı hayvan yüklü gemiyle çarpıştıktan sonra batan Rus askeri gemisindeki mürettebat, kurtarılmalarının ardından özel uçakla ülkelerine döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının da katıldığı, zamanla yarışılan operasyonla kurtarılan 78 personel, gece saatlerinde araçlarla ve konvoy eşliğinde Atatürk Havalimanına geldi.

Rusya'den geldikten sonra apronda bekletilen özel uçağa binen mürettebat, ülkesine hareket etti.

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait "RFS Liman" isimli istihbarat gemisi ile Togo bandıralı "Youzarsif H" isimli yük gemisi, dün saat 11.45 sıralarında İstanbul Boğazı açıklarında yoğun sis nedeniyle çarpışmıştı. Batan Rus askeri gemisindeki mürettebat, TSK unsurlarının da katıldığı operasyonla kurtarılmıştı.

Etiketler: istanbul açıkları, batan rus gemisi, mürettebat
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