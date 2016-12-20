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Rus heyet Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.

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Rus heyet Çağdaş Sanatlar Merkezinden ayrıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, incelemelerini tamamlayarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.

Sanat merkezinin giriş kapısından itibaren incelemelerde bulunan heyete, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından olay yeri inceleme ekipleri de eşlik etti.

Rus heyet, olay yeri incelemesi için Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne saat 14.00'te gelmişti. Heyettekilerin bir bölümü ise olay yerinden saat 15.15'te ayrılmıştı. AA

Etiketler: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Karlov suikast
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