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Buradasınız : » » Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme

Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme

Andrey Karlov suikastı sonrası başlatılan soruşturmada, FETÖ elebaşı Gülen ve örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Rus Büyükelçi Karlov suikastında yeni gelişme

Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından, Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki fotoğraf sergisinin açılışında suikasta uğramasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada, suikastla ilgili dijital materyalleri inceleyen savcılık, itirafçı beyanlarından yola çıkarak, suikastın FETÖ tarafından gerçeklştirildiğini ortaya koydu.

Savcı, suikastın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği tespitini yaptı.

Teröristbaşı Gülen ve 7 isim hakkında yakalama kararı

Savcılığın yazılı talepte bulunması üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer 7 isim hakkında "yoklukta tutuklamaya dönük yakalama kararı" çıkardı.

Fetullah Gülen’in yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Şerif Ali Tekalan ile Emre Uslu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün emniyet imamları da listede

Yakalama kararı istenen diğer isimler arasında, FETÖ’nün emniyet imamları Temel Alsancak ve Hamza Sevinç de var.

Örgütün firari isimleri Cengiz Özkan, Cemal Karata, Murat Tokay da yakalama kararı çıkarılan isimler arasında.

Teröristbaşı Gülen ve 7 şüpheli, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürmek"le suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, Karlov, fetö
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