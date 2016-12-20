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Rus Büyükelçi Karlov devlet töreniyle uğurlanacak

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un naaşı Esenboğa Havalimanında düzenlenecek devlet töreniyle Moskova'ya uğurlanacak.

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Rus Büyükelçi Karlov devlet töreniyle uğurlanacak

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, saat 16.30'da düzenlenecek törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılması öngörülüyor. Törende en üst kademe dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulunacak. Tören için Ankara'da bulunan diğer ülke büyükelçiliklerine de davet gönderildi.

Karlov'un ailesi ve büyükelçilik yetkililerin de katılacağı tören saygı duruşuyla başlayacak. Hükümet adına konuşmaların yapılmasının ardından, Karlov'un naaşı askeri kıta eşliğinde uçağa taşınacak.

Büyükelçi Karlov'un ailesi de cenazeyle başkent Moskova'ya hareket edecek.AA

Etiketler: Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Esenboğa Havalimanı, devlet töreni, Moskova
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