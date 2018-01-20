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Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Afrin'deki Rus güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatılmasıyla yer değiştirdi.

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Rus birlikleri Afrinden çekildi

Türkiye'nin Afrin'deki PYD/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı bugün 17.00 itibarıyla başladı.

Operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerleri, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat’a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrasında Suriye’deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.

TSK'nın Afrin harekatı öncesinde; Cuma günü, bazı Rus askeri unsurları Afrin'den ayrılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanları görüştü

Öte yandan, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford telefonda Suriye'deki durumu görüştü.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından gerçekleşen görüşmenin detayları açıklanmadı.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: rusya, afrin
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