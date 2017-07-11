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Buradasınız : » » 'Rum tarafının saçma tekliflerini kabul etmemiz mümkün değil'

'Rum tarafının saçma tekliflerini kabul etmemiz mümkün değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi.

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Rum tarafının saçma tekliflerini kabul etmemiz mümkün değil

İsviçre'nin Crans Montana kasabasındaki Kıbrıs müzakerelerinden sonuç alınamadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı kos Anastasiadis faturayı Türkiye'ye çıkardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rum tarafına tepkisi sert oldu.

Çavuşoğlu, "Açıklamalar sığ ve iç politikaya yönelik" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rum tarafının tüm arzusu Ada’da sıfır asker olacak, Türkiye'nin garantisi sona erecek ve Türkiye'nin müdahale hakkı hiç olmayacak. Böyle saçma bir teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bunları kabul etmeyince de çözümsüzlüğün sebebi Türkiye diyorlar. Bunlar son derece yanlış sığ ve iç politikaya yönelik bir açıklama."

Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'nde düzenlenen İslam İşbirliği Konferansı'nda sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi.

Kıbrıs meselesinin hiçbir şekilde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında pazarlık malzemesi haline gelemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu,

“Bizim burada kompleksimiz, kimseden bir korkumuz yok. Biz doğru olanı söylüyoruz, doğru olanı yapıyoruz, kimseye yaranmak için adım atmayız. Avrupa Birliği üyeliğini biz pazarlık konusu bile yapmadık görüşmelerde, çünkü ikisi farklı bir şey." 
 

Etiketler: çavuşoğlu, Kıbrıs, müzakereler, AB üyeliği
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