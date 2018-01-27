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Buradasınız : » » Rum Ortodoks Kilisesi'nden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Rum Ortodoks Kilisesi'nden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de Hatay'daki İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Cemaatinden geldi.

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Rum Ortodoks Kilisesinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Dini bayramlarda birlik ve beraberlik mesajları veren, pankartlar asan Hatay'da İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Cemaati, Zeytin Dalı Harekatı'nda da Türk askerine destek oldu.

Kilisenin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı.

Askerlere yer fıstığı ve kuru üzüm

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere Osmaniye'den de destek geldi.

Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi esnafı sınırda görev yapan askerlere 8 ton yer fıstığı ve kuru üzüm gönderdi.

Malzemeler dualar eşliğinde karayolu ile Hatay sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Rum Ortodoks Kilisesi, hatay
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