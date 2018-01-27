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Rum Ortodoks Kilisesi'nden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de Hatay'daki İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Cemaatinden geldi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:05



