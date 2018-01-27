Rum Ortodoks Kilisesi'nden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Dini bayramlarda birlik ve beraberlik mesajları veren, pankartlar asan Hatay'da İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Cemaati, Zeytin Dalı Harekatı'nda da Türk askerine destek oldu.
Kilisenin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı.
Askerlere yer fıstığı ve kuru üzüm
Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere Osmaniye'den de destek geldi.
Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi esnafı sınırda görev yapan askerlere 8 ton yer fıstığı ve kuru üzüm gönderdi.
Malzemeler dualar eşliğinde karayolu ile Hatay sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Kaynak: TRT Haber