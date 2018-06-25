Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
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