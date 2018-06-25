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Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

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Ruhaniden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, cumhurbaşkanı erdoğan, 24 haziran seçimleri
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