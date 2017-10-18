  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 4.314
  • BIST 106990.87
    ALTIN 151.351
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

RTÜK üyeliklerine AK Parti kontenjanından Şahin ve Yücel, CHP kontenjanından Taşçı'nın seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
RTÜKün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazetede

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerine AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı'nın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği RTÜK'te 14 Temmuz'da boşalan ve AK Parti grubuna düşen iki, 4 Kasım'da boşalacak ve CHP grubuna düşen bir üyelik için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldığı belirtilen kararda, AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel'in, CHP kontenjanından ise İlhan Taşçı'nın RTÜK üyeliklerine seçildiği kaydedildi.

Etiketler: rtük, üye, resmi gazete
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER