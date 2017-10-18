RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliklerine AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel, CHP kontenjanından İlhan Taşçı'nın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği RTÜK'te 14 Temmuz'da boşalan ve AK Parti grubuna düşen iki, 4 Kasım'da boşalacak ve CHP grubuna düşen bir üyelik için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldığı belirtilen kararda, AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin ve Taha Yücel'in, CHP kontenjanından ise İlhan Taşçı'nın RTÜK üyeliklerine seçildiği kaydedildi.