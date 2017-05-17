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RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularını almaya başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü için aday başvurularını almaya başladı.

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RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularını almaya başladı

RTÜK'ün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 11 Mayıs'ta boşalan TRT Genel Müdürlüğü aday başvuruları için 10 gün süre tanındı.

İlgili kanunda belirtilen şartları taşıyan adaylar, bu süre içinde, gerekli belgelerle birlikte RTÜK'e başvurularını yapabilecek.

Adayların başvuru yapabilmek için, son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanda bulunmaları gerekiyor.

Adaylarda, "Kamu kurum ve kuruluşlarında veya temayüz etiği televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür alanında en az on iki yıl hizmeti bulunmak" şartı aranıyor.

RTÜK, adayları 3'e düşürüp Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere Başbakanlığa gönderecek.

Bakanlar Kurulu da 3 aday arasından bir ismi onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.TRTHABER
 

Etiketler: rtük, TRT Genel Müdürlüğü, aday başvuruları
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